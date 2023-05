Bistum Essen stellt Kinderbücher zur sexuellen Vielfalt vor

Im Medienforum des Bistums Essen in der Innenstadt ist eine Lesung zur sexuellen Vielfalt in Kinderbüchern geplant.

Essen. Kinder entwickeln laut Bistum Essen schon früh ihre sexuelle Identität. Bei einer Lesung im Medienforum sollen dazu Bücher vorgestellt werden.

Kinderbücher zur geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt stellt das Bistum Essen am Donnerstag, 25. Main in seinem Medienforum, Zwölfling 14, in der Innenstadt vor. „Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig, was auch von unseren Kindern wahrgenommen wird“, heißt es in einer Mitteilung des Bistums. Dies führe unweigerlich zu Fragen, da Kinder ihre geschlechtliche Identität und Rollenvorstellungen bereits in jungen Jahren entwickeln. „Eine wertvolle Hilfe sind hierbei Kinder- und Bilderbücher, welche die reale Vielfalt an Geschlechtern, Beziehungen und Familienmodellen auf einfühlsame und kindgerechte Art und Weise darstellen.“

Ziel ist es, unter am Thema Interessierten in einen Austausch zu kommen

Die um 19 Uhr beginnende Veranstaltung will die Möglichkeit bieten, geeignete Bilder- und Kinderbücher kennenzulernen, sich näher über das Thema zu informieren und in den Austausch mit anderen Interessierten zu kommen. Anmeldungen zu der kostenfreien Veranstaltung nimmt das Medienforum via Telefon 0201 2204-274 oder E-Mail medienforum@bistum-essen.de entgegen.

Die Lesung findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im Bistum Essen (KEFB) statt. Weitere Infos zur Veranstaltung können bei KEFB-Mitarbeiterin Rebekka Groß erfahren werden, E-Mail: Rebekka.Gross@kefb.de

