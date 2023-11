Bistum Essen: Bischof Overbeck sichert Juden Solidarität zu

Essen. Der Ruhrbischof hat der jüdischen Kultusgemeinde in Essen einen Besuch abgestattet: Für Antisemitismus und Hass gebe es keine Rechtfertigung.

Nach der Kundgebung vor der Alten Synagoge in Essen hat Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am Mittwoch bei einem kurzfristig anberaumten Besuch der jüdischen Kultusgemeinde den Beistand und die Solidarität der katholischen Gläubigen zugesichert.

„Wir stehen an Ihrer Seite, wenn Sie mit Antisemitismus und Hass konfrontiert werden, für den es nirgendwo auf der Welt eine Rechtfertigung gibt – schon gar nicht hier in Deutschland“, sagte Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Kultusgemeinde, Schalwa Chemsuraschwili.

Overbeck und Chemsuraschwili hatten bereits am Sonntag gemeinsam mit mehreren tausend Menschen vor der Alten Synagoge für Frieden und Solidarität mit Jüdinnen und Juden demonstriert – gut einen Monat nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel und gut eine Woche nach einer islamistisch geprägten Demonstration in Essen. Nun trafen sie sich in der Neuen Synagoge, in der die jüdische Gemeinde seit 1959 ihre Gottesdienste feiert.

Wichtiger Ausdruck von Solidarität

„Wir müssen beides im Blick behalten, weil beides eng miteinander verbunden ist: Unser Eintreten gegen Antisemitismus hier in Deutschland – von wem auch immer – und unser Engagement für den Staat Israel und seine Existenz in einem friedlichen Nahen Osten“, betonte Overbeck. Dies schließe das Gebet für die unschuldigen Opfer im Gazastreifen ein, die vielfach selbst ebenso Opfer der terroristischen Hamas seien, wie die getöteten, verwundeten und als Geiseln verschleppten israelischen Bürgerinnen und Bürger.

Chemsuraschwili dankte Overbeck für den Besuch und die verschiedenen Zeichen des Zusammenhalts der vergangenen Wochen: „Dieser Ausdruck von Verbundenheit und Solidarität ist für uns sehr wichtig und stärkt uns in dieser schwierigen Situation.“ Der Besuch des Bischofs zeige ihm ebenso wie die Kundgebung am Sonntag, dass die meisten Menschen in Essen nicht den Parolen von Terror und Gewalt folgen würden, sondern Sehnsucht nach Frieden und Gemeinschaft hätten, so der Vorsitzende der Kultusgemeinde. (tr)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen