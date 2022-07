Auf dem Kennedyplatz ist am Freitag (15.7.) die erste Essener Bierbörse gestartet

Kennedyplatz Bierbörse in Essener Innenstadt: Was Bierliebhaber erwartet

Essen. Die erste Essener Bierbörse findet am Wochenende auf dem Kennedyplatz in der Innenstadt statt. Was die Bierliebhaber dort erwartet.

Bis Sonntagabend (17. Juli) findet auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt eine Bierbörse statt. Besucher können an den drei tagen zahlreiche heimische aber auch exotische Biersorten probieren. Damit auch das Ambiente stimmt, verwandelt sich der Kennedyplatz in mehrere kleine Biergärten.

[Hier können Sie kostenlos unseren Newsletter mit Nachrichten aus Essen abonnieren]

Veranstalter der Bierbörse ist das Leverkusener Veranstaltungsbüro Werner Nolden, das solche Börsen schon seit mehr als 35 Jahren organisiert und mit dem Konzept mittlerweile in mehr als 20 Städten unterwegs ist. Für Essen kündigt der Veranstalter auf seiner Internetseite rund 20 Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet an, die ihre Bierspezialitäten ausschenken. Die geschmackliche Reise führe von Deutschland über Spanien bis nach Singapur. Aber auch nichtalkoholische Getränke gibt es auf der Veranstaltung.

Auf der Bierbörse in Essen gibt es nur Mehrweggeschirr

Um außerdem dem Umweltaspekt Rechnung zu tragen, werden sämtliche Speisen und Getränke auf der Bierbörse in Mehrweggeschirr serviert, auf das ein Pfand zu zahlen ist. „Wir legen sehr viel Wert auf ein niveauvolles Fest“, verspricht der Veranstalter.

Die Bierbörse ist am Freitag von 15 bis 24 Uhr geöffnet, Samstag von 11 bis 24 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter: www.bierboerse.com

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen