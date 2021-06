Bewegungslehrerin wagt den Neustart in Essen-Bergerhausen

Ihre Feldenkrais-Kurse bietet die Bewegungspädagogin Annette Nesselhauf jetzt in Essen-Bergerhausen an.

Essen-Bergerhausen. Vor der Pandemie bot Annette Nesselhauf Feldenkrais und Pekip in Rüttenscheid an. Durch Corona ging das nicht mehr. Aber sie startet neu.

Die Gymnastikschule in Essen, in der sie arbeitete, musste wegen Corona schließen. Doch Bewegungspädagogin Annette Nesselhauf ließ sich nicht entmutigen. Ein Beispiel für den Neustart nach der Krise.

Statt wie bisher in Rüttenscheid, bietet die Bergerhauserin ihre Feldenkrais- und Pekipkurse jetzt in Räumen der evangelischen Gemeinde Bergerhausen an. Der Schock war groß, als im Januar die Gymnastikschule Lilly Hörmann, vormals Cornelia Ilg, in Rüttenscheid coronabedingt ihre Pforten schließen musste. Nicht nur viele Kunden der Gymnastikschule waren traurig, auch Annette Nesselhauf, die nach fast 20-jähriger Tätigkeit in dieser Schule mit Bewegungskursen für jedes Alter erst einmal ohne Räumlichkeiten dastand.

„Bewegungskurse in Präsenz waren zu diesem Zeitpunkt untersagt. Meine sämtlichen Feldenkraiskurse hatte ich mittlerweile auf Unterricht per Videoplattform umgestellt. Glücklicherweise wurde dies von meinen Teilnehmenden gut angenommen“, berichtet Annette Nesselhauf. Die Pekipkurse habe sie zunächst auf Eis legen müssen, da für diese das Online-Format nicht geeignet sei.

Der Start der Kurse in den Gemeinderäumen steht unmittelbar bevor

„Die Ungewissheit, wie sich alles entwickeln würde, machte die Suche nicht leicht und mit jeder Anfrage, die negativ beantwortet wurde, stieg meine Sorge, wie es beruflich weitergehen würde“, so die Bewegungspädagogin. Seit 20 Jahren wohne sie in Bergerhausen, sei Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde. Dort fand sie jetzt die Lösung für ihre berufliche Zukunft.

Sowohl Feldenkrais als auch die Pekipkurse könne sie ab Donnerstag, 10. Juni, beziehungsweise direkt nach den Sommerferien in den renovierten Räumen der Gemeinde anbieten. „All diese Veränderungen fallen mit meinem Zehnjährigen als Feldenkraislehrerin und mit meiner fast 30-jährigen Berufstätigkeit als Bewegungspädagogin nach Dore Jacobs zusammen“, so Annette Nesselhauf. 1992 habe sie die Ausbildung zur Dore-Jacobs-Pädagogin in Stadtwald absolviert. Seit 2011 unterrichte sie im Dore-Jacobs-Haus, dazu kommen jetzt die Kurse an der Weserstraße 30 (Eingang Elbestraße).

Weitere Infos zur Feldenkraismethode auf www.feldenkrais-nesselhauf.de oder unter 0201/2697542 und zu Pekip unter 0201/2697541 auf www.pekip-nesselhauf.de.

