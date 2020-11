„Beweg dein Quartier“ ruft Essener zum Mitgestalten auf

Essen-Nordviertel. Essener Bürger haben die Chance, den Norden mit Projekten zu gestalten. Bis zum 15. November können sie bei „Beweg dein Quartier“ aktiv werden.

Im Sommer haben rund 500 Menschen an der Online-Umfrage zum Thema Mobilitätsverhalten und Aufenthaltsqualität im Gebiet rund um City Nord, Eltingviertel, Univiertel und Grüne Mitte teilgenommen. Diese Ergebnisse wurden anschließend von Bürgern, Experten und Vertretern der Verwaltung online und vor Ort in Projektideen verwandelt. So sind 30 konkrete Vorschläge für Maßnahmen zur Verbesserung von Mobilität und Lebensqualität im Projektgebiet entstanden.

Essener können Ideen bis zum 15. November bewerten

Diese 30 Projektideen können nun ab sofort, bis Sonntag, 15. November, bei einer Online-Beteiligung von allen Interessierten kommentiert und bewertet werden. Auf der Webseite www.bewegdeinquartier.de können Bürger die einzelnen Ideen bewerten und mit konstruktiven Hinweisen und Kommentaren versehen und gemeinsam diskutieren.

Vorgeschlagen wurde unter anderem die Innenstadt zur Fahrradzone umzugestalten, den Berliner Platz zu begrünen und ein Parkkonzept für den Radverkehr zu entwickeln.

Jeder kann teilnehmen und sich einbringen: Interessierte sollten das Gebiet ein wenig kennen, müssen aber nicht unbedingt dort wohnen. Kreative Köpfe, engagierte Nachbarn, Anlieger und neugierige Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen.

Die besten zwölf Projekte werden weiterentwickelt

Die zwölf Projekte mit dem besten Feedback werden anschließend weiterentwickelt: Ausgewählte Bürger, Experten, Verwaltungsmitarbeitende sowie Teilnehmer des bisherigen Prozesses überlegen dann gemeinsam in einem abschließenden Workshop, wie die Ideen vor Ort in Zukunft konkret umgesetzt werden könnten.

Zu diesen zwölf Schlüsselprojekten wird die Verwaltung zudem im weiteren Projektverlauf auf der Projekt-Webseite eine Rückmeldung geben: Hat die Projektidee Umsetzungspotenzial? Wenn ja, wann und wie? Wenn nein, warum nicht? Am Ende der Beteiligung soll eine Auswahl an Projekten für die Themen Rad- und Fußverkehr, öffentlicher Raum und Mobilitätsangebote stehen, die für eine bessere Mobilität und mehr Lebensqualität für alle im Nordviertel und seiner Umgebung sorgen. Diese werden schlussendlich in einer Agenda-Map fürs Quartier – einem Paket mit möglichen Maßnahmen – abgebildet und dem Essener Stadtrat und der Verwaltung übergeben.

Das Projekt „Beweg Dein Quartier“ wird vom Bundesumweltministerium gefördert. Es wird in Essen gemeinsam vom Kulturwissenschaftlichen Institut, dem Stadtplanungsbüro urbanista (Hamburg) und der Grünen Hauptstadt Agentur der Stadt Essen durchgeführt.

