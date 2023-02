Kriminalität in Essen Bewaffneter Überfall in Essen: Räuber zücken Messer

Essen. Mit Messern in den Händen haben zwei Unbekannte eine Spielhalle in Katernberg überfallen. Einer der Männer bedrohte die Kassiererin (55).

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Spielhalle in Essen-Katernberg fahndet die Polizei nach zwei Räubern. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Wie die Behörde berichtete, betraten die Unbekannten am Sonntagabend den Treff am Sonntagabend gegen 20.35 Uh und verlangten von der 55 Jahre alten Kassiererin Geld. Beide Täter sollen ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Frau öffnete die Kasse, einer der Männer griff hinein und floh mit der Beute und seinem Komplizen in Richtung Dortmannhof.

Die beiden Unbekannten sind etwa 1,75 Meter groß. Beide trugen Handschuhe. Der Täter, der die Kassiererin bedrohte und das Geld an sich nahm, hat schwarze, lockige, kinnlange Haare. Er trug bei der Tat eine graue Jacke mit Kapuze und schwarze Schuhe.

Eine Fahndung blieb ohne Erfolg

Der zweite Unbekannte war komplett schwarz gekleidet und trug eine weiße Mundbedeckung sowie schwarz-weiße Schuhe. Da die Verdächtigen trotz Fahndung nicht gefunden werden konnten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wer Angaben Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 der Polizei Essen zu melden.

