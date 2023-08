Kriminalität in Essen Bewaffneter Überfall in Essen: Polizei schnappt drei Räuber

Essen. Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro in der Innenstadt hat die Polizei Wohnungen durchsucht. Vier junge Männer unter Verdacht.

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Wettbüro am 31. Mai in der Essener Innenstadt hat die Polizei am Donnerstag weitere Ermittlungserfolge gemeldet: Drei weitere mutmaßliche Täter konnten bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen in Katernberg und im Nordviertel festgenommen werden, nachdem ein 18-Jähriger bereits kurz nach dem Raub am I. Hagen geschnappt worden war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht Essen zwei Haftbefehle und zwei Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen 22-Jährigen und einen 19-Jährigen sowie einen weiteren Durchsuchungsbeschluss gegen einen 24-Jährigen erlassen. Die Beschuldigten sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten.

Bei dem Zugriff am Dienstag waren auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) beteiligt, da es Hinweise auf eine Bewaffnung der drei jungen Männer gab. Die Beamten fischten in einer der Wohnungen zudem einen 25-Jährigen ab, der wohl nichts mit dem Überfall vom 31. Mai zu tun hatte, aber mit gleich zwei Haftbefehlen in anderer Sache gesucht wurde.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung sind noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen