Bewaffneter Raub in Essen: Supermarkt-Serie reißt nicht ab

Essen. Ein mit Schusswaffe und Messer bewaffnetes Duo hat ein Geschäft an der Heßlerstraße überfallen. Waren es erneut die Serienräuber?

Die Serie von bewaffneten Überfällen auf Essener Supermärkte reißt nicht ab: Zwei Unbekannte mit Messer und Schusswaffe haben am Mittwochabend gegen 21 Uhr in einem Geschäft an der Heßlerstraße in Altenessen-Nord Beute machen wollen. Doch mussten die Täter unverrichteter Dinge abziehen. Aus technischen Gründen ließ sich die Kasse mit den Tageseinnahmen nicht öffnen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Es sei nicht auszuschließen und werde geprüft, ob es sich bei den Unbekannten um das Duo handelt, auf dessen Konto bereits ein halbes Dutzend Raubdelikte in wenigen Wochen gehen könnte. Seit Anfang des Monats fahndet die Polizei Essen mit Fotos aus einer Überwachungskamera eines Kiosks an der Hochstraße nach den jungen Männern, die immer kurz vor Geschäftsschluss in auftauchen - bewaffnet, maskiert oder vermummt und bislang mit weißen Handschuhen, die sie bei ihren Taten trugen. Am Mittwochabend waren es erstmals schwarze Exemplare, so die Polizei.

Hat dieses Duo am Mittwochabend erneut zugeschlagen? Wer die Gesuchten erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: KK31 / WAZ

Mindestens sechs Supermärkte und einen Kiosk könnte das Duo heimgesucht haben: am 4. und 31. August an der Straße Zur Beckhove, am 28. September am Bocklerbaum, am 2. Oktober an der Frillendorfer Straße, am 27. Oktober an der Hochstraße, am 11. Dezember an der Steeler Straße und zuletzt am 20. Dezember an der Heßlerstraße, wo die Täter eine 64 Jahre alte Kassiererin mit ihren Waffen bedrohten. Einer zielte mit der Pistole auf die Essenerin, während der Komplize andere mit der Stichwaffe auf die Kasse einschlug.

Die Räuber sollen zwischen 15 und 25 Jahre alt sein. Neben schwarzen Handschuhen trugen sie schwarze Masken. Der Täter mit der Schusswaffe ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, der zweite etwa fünf Zentimeter größer. Beide trugen schwarze Kleidung, einer von ihnen war mit einem Kapuzenpulli bekleidet.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und warnt: „Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!“ Wer am Mittwochabend zur Tatzeit Verdächtiges rund um den Supermarkt an der Heßlerstraße beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

