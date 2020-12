Ein Spezialeinsatzkommando hat in Essen einen 20-Jährigen nach einem bewaffneten Raubüberfall auf Jugendliche festgenommen.

Clan-Kriminalität Bewaffneter Raub in Essen: SEK nimmt 20-Jährigen fest

Essen. 20-Jähriger soll zusammen mit Komplizen 16-Jährige ausgeraubt und verprügelt haben. Nun stand ein Spezialeinsatzkommando bei ihm auf der Matte.

Nach einem brutalen bewaffneten Raubüberfall auf zwei Jugendliche (16) in Essen-Steele haben polizeiliche Ermittler der Essener Abteilung gegen Clan-Kriminalität am Freitagmorgen mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos einen 20-Jährigen in Essen-Horst vorläufig festgenommen. Dem jungen Mann wird gemeinschaftlicher schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft prüft, ob der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt wird. Er habe „Bezüge zum Clanbereich“, sagte Sandra Steinbrock, Sprecherin der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Aktionsplan Clan bei der Essener Polizei.

Laut Steinbrock soll sich der 20-Jährige am 16. November gemeinsam mit drei weiteren bislang unbekannten Komplizen über eine Internetplattform als vermeintlicher Verkäufer zweier Mobiltelefone mit zwei jugendlichen Kaufinteressenten auf der Paßstraße verabredet haben.

Gemeinsam auf die Köpfe der Opfer eingeschlagen

Vor Ort forderte er seine „Kunden“ auf, ihm die abgesprochene Kaufsumme von 1000 in bar zu zeigen. Als die beiden 16-Jährigen das Geld hervorholten, nahm er ihnen die Banknoten ab und schlug gemeinsam mit zwei Mittätern auf die Köpfe der Opfer ein. Das Geld, so die Polizei, steckte der 20-Jährige ein, ohne irgendein Handy herauszurücken.

Dann bedrohte er die beiden Jungs mit einer Schusswaffe und forderte sie auf zu verschwinden. Die 16-Jährigen suchten ihr Heil in der Flucht. Durch anschließende Ermittlungen konnte der mutmaßliche Haupttäter identifiziert werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung aufgrund eines Amtsgerichtsbeschlusses konnten neben einer Schreckschusspistole sein Butterflymesser, mutmaßliche Tatkleidung und ein Mobiltelefon sichergestellt werden. Die Ermittlungen und die Suche nach seinen Komplizen gehen weiter. (j.m.)

