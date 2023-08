Bewaffneter Raub in Essen: Polizeihubschrauber über Kray

Essen. Drei junge Männer haben ein Ladenlokal an der Krayer Straße überfallen. Ein Großaufgebot der Polizei fahndet nach den Tätern.

Drei bewaffnete junge Männer haben am Donnerstagmorgen ein Ladenlokal an der Krayer Straße in Essen überfallen. Die Polizei ist seitdem im Großeinsatz, ein Hubschrauber unterstützt die Fahndung nach den Tätern, die in einem schwarzen Auto flüchteten. Unterwegs sollen sie dabei mit einem unbeteiligten Wagen kollidiert sein.

Informationen, wonach ein Mitarbeiter des Geschäfts in Höhe Kamblickweg bei dem Raub gegen 9 Uhr verletzt worden sei, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen. Das Trio, das mit einer Schusswaffe drohte, machte wohl Beute, in welcher Höhe ist unklar.

Vermutlich handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche. Sie trugen Jeans und weiße Hoodies. Einer von ihnen soll auffallend groß sein. Bei dem Ladenlokal soll es sich um eine Art Kiosk samt Western Union-Filiale handeln, über die Geldtransfers abgewickelt werden können.

Wer der Polizei aktuelle Hinweise geben kann, womöglich auch auf ein schwarzes Auto mit einem Unfallschaden, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald neue Informationen vorliegen)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen