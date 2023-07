Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Fahndung nach dem flüchtigen Supermarkträuber in Essen-Bedingrade. Inzwischen ist er abgedreht.

Kriminalität Bewaffneter Überfall auf Netto in Essen: Täter ist flüchtig

Essen. Bewaffneter Raubüberfall auf eine Netto-Filiale in Essen-Bedingrade: Wie die Polizei meldet, ist der Täter flüchtig. Er erbeutete Bargeld.

Die Netto-Filiale auf der Schlossstraße in Essen-Bedingrade ist am Donnerstagmorgen (20. Juli) Ziel eines Raubüberfalls gewesen. Die Polizei fahndete vorübergehend mit Hilfe eines Hubschraubers nach dem flüchtigen Täter. Auffällig an ihm: Er hatte im Halsbereich eine elektronische Sprechhilfe.

Wie Polizeisprecher mitteilen, geschah der Überfall um kurz nach 7 Uhr, also unmittelbar nach Öffnung des Discounters. Der etwa 50 Jahre alte Täter haben die Angestellten des Discounters mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld erbeutet. Geflüchtet sei er auf einem schwarz-weißen Herrenrad in Richtung Donnerberg. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, der jedoch später erfolglos abdrehen musste.

Polizei Essen sucht mit Beschreibung nach dem Räuber

Zeugen beschreiben den mutmaßlichen Räuber so: graues Haar, etwa 1,75 Meter groß, normale Statur. Auffällig ist die Narbe im rechten Halsbereich, in der Mitte war eine elektronische Sprechhilfe erkennbar. Er trug eine schwarze Schirmmütze, einen grauen Pullover, dunkelgraue Jeans, Arbeitsschuhe und einen hellgrauen Rucksack.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen