Bewaffneter Raub auf Kiosk in Essen-Kray scheitert kläglich

Essen. Ein maskierter Unbekannter wollte Tageseinnahmen eines Büdchens an der Joachimstraße erbeuten. Mit dem Mut des Besitzers rechnete er wohl nicht.

Ein maskierter Mann mit einer silbernen Schusswaffe hat am Montagabend einen Kiosk an der Joachimstraße in Essen-Kray überfallen wollen. Doch der Büdchenbesitzer schlug den Kriminellen in die Flucht.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, wartete der 43-Jährige gegen 19 Uhr auf den nächsten Kunden und beschäftige sich derweil mit seinem Handy, als plötzlich ein maskierter Mann eintrat und sofort eine silberne Pistole auf den Inhaber richtete. Er schrie "Kasse auf" und forderte die Tageseinnahmen.

Doch der Überfallene reagierte mutig. Anstatt sein Geld herauszurücken, drohte er, dass er die Polizei informieren werde. Sofort ergriff der Unbekannte die Flucht - ohne Beute.

In welche Richtung der Räuber flüchtete, ist unklar

Der verhinderte Räuber ist vermutlich um die 20 Jahre alt. Er trug

einen schwarzen Hoodie und ein schwarzes Halstuch, das er über Mund und Nase gezogen hatte. Auffällig war eine schwarze Mütze mit gelber oder grüner Aufschrift, die er auf dem Kopf hatte.

Unter dem Hoodie trug er eine graue Jacke und ein blaues Oberteil.

Außerdem hatte er eine schwarze Jogginghose mit den bekannten drei weißen

Streifen der Marke Adidas sowie schwarze Sneaker mit weißer Sohle an.

Die Fluchtrichtung des Mannes ist derzeit noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die weitere Hinweise zu der

beschriebenen Person geben können oder sie womöglich über die Joachimstraße haben flüchten sehen. Hinweise nimmt das Raubkommissariat unter der 0201/829-0 entgegen.

