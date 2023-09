Ein Polizeihubschrauber unterstützte am Donnerstagabend die Fahndung nach zwei bewaffneten Räubern in Essen-Kray.

Kriminalität in Essen Bewaffneter Überfall auf Edeka - Hubschrauber über Kray

Essen. Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben einen Edeka-Laden und einen Bäcker in Kray überfallen. Die Polizei startete eine Großfahndung.

Zwei mit Pistolen bewaffnete und maskierte Männer haben am Donnerstagabend eine Edeka-Filiale und eine Bäckerei in Essen-Kray überfallen. Das Duo flüchtete mit Bargeld. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, am Abend kreiste ein Hubschrauber über Kray und Steele.

Wie Polizeisprecher Pascal Pettinato am Freitagmorgen berichtete, betrat einer der Täter gegen 21 Uhr den Laden an der Straße Zur Beckhove und drohte Mitarbeitern mit einer Schusswaffe, während sein ebenfalls bewaffneter Komplize vor der Türe Schmiere stand.

Nachdem der Unbekannte Geld aus der Kasse an sich gebracht hatte, ging er seelenruhig zu einem benachbarten Backwarengeschäft, um auch dort Beute zu machen. Danach flüchteten die beiden Räuber unerkannt. Die Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

