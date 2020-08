Kriminalität Bewaffneter Räuber überfällt Kiosk in Essen-Altenessen

Essen. Ein unbekannter Täter hat den Betreiber eines Kiosks an der Großenbruchstraße mit einer Schusswaffe bedroht. Der Kriminelle flüchtete unerkannt.

Ein bislang unbekannter bewaffneter Räuber hat am Mittwochabend eine Trinkhalle an der Großenbruchstraße in Altenessen überfallen. Die Polizei sucht nach dem Mann.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, stand der Täter gegen 23.15 Uhr mit dem Rücken zum Verkaufsfenster, als der Kioskbetreiber nach seinen Wünschen fragte. Da drehte sich der Räuber um und richtete eine silberfarbene Schusswaffe in Richtung des Inhabers. Der lief in den rückwärtigen Bereich seines Lädchens und verständigte die Polizei.

Der Täter flüchtete unerkannt. Er soll zirka 1,65 Meter groß sein, von schmaler Statur, trug einen beigefarbenen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und einen schwarzen Mundschutz. Zeugen beobachteten, wie der Räuber über die Bäuminghausstraße stadtauswärts geflüchtet ist. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er entkommen.

Hinweise zum Täter nimmt das Raubdezernat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

