Bewaffnete Raubserie in Essen: Ein Video zeigt die Täter

Essen. Unbekannte Kriminelle haben mehrere Supermärkte und Kioske im Stadtgebiet überfallen. Die Ermittler prüfen mögliche Zusammenhänge.

Nach einer Serie von bewaffneten Raubüberfällen auf mehrere Geschäfte in Essen fahndet die Polizei mit Fotos und einem Video nach den mutmaßlichen Tätern. Es sollen fünf dieser Delikte auf das Konto eines unbekannten Duos gehen - möglicherweise auch mehr.

In allen Fällen betraten die Täter in den Abendstunden unmittelbar vor Ladenschluss die Läden. Mit Schusswaffen bedrohten sie die Angestellten und erbeuteten das Bargeld aus der Kasse. Die Taten in vier Supermärkten und einem Kiosk wurden in Essen-Kray und der näheren Umgebung begangen: am 4. und 31. August an der Straße Zur Beckhove, am 28. September am Bocklerbaum, am 2. Oktober an der Frillendorfer Straße und am 27. Oktober in dem Kiosk an der Hochstraße. Dort wurden die Gesuchten gefilmt.

Das Video hat die Polizei am Montag veröffentlicht: „Mach die Kasse auf, schnell“, ruft einer der Männer mehrfach. Er fuchtelt vor der Nase eines Mitarbeiters mit der Pistole herum und schlägt mit der Waffe auf den Tresen, bis er sich mit seinem Komplizen und Bargeld aus der Kasse aus dem Staub macht. Der Überfall dauert nicht länger als 20 Sekunden.

Zuletzt ist am Sonntagabend ein Kiosk an der Bochumer Landstraße in Freisenbruch überfallen worden. Auch dort soll mit einer Waffe gedroht worden sein. Ein oder mehrere Täter flüchteten, heißt es. Ungeklärt sind zwei ähnlich gelagerte Taten in Frohnhausen. Zwei nahe beieinander liegende Supermärkte waren am 29. und 30. November Ziele von bewaffneten Kriminellen.

Ob die Unbekannten, die nach Erkenntnissen der Polizei in Kray und Umgebung ihr Unwesen treiben, auch für die drei jüngsten Taten verantwortlich sind, ist nicht klar, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, sagte Polizeisprecher Matthias Werk am Montag. Von der Veröffentlichung des Videos versprechen sich die Raubermittler zusätzliche Hinweise. Man hoffe, dass der Täter mit der Schusswaffe an seiner Stimme erkannt wird.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und warnt: „Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an!“ Wer Hinweise auf die Männer geben kann, sollte sich melden unter der zentralen Rufnummer der Polizei: 0201/829-0.

