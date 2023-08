Zwei Räuber haben einen Taxifahrer in der Essener Innenstadt überfallen.

Kriminalität in Essen Bewaffnete Räuber überfallen Taxifahrer in der Essener City

Unbekannte haben einen Taxifahrer am Kopstadtplatz mit einer Stichwaffe bedroht. Doch die ganze Sache ging nicht so aus, wie die Männer dachten.

Zwei unbekannte bewaffnete Räuber haben einen Taxifahrer in der Essener Innenstadt überfallen und bedroht. Als der 54-Jährige einen Alarm auslöste, flüchtete das Duo. Die Polizei ermittelt wegen versuchter räuberischer Erpressung und hofft auf Hinweise möglicher Zeugen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hat der Taxifahrer am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr an der Einmündung Kopstadtplatz/Fontänengasse gehalten, als die beiden Männer auf ihn zukamen und ihm eine Stichwaffe unter die Nase hielten. Sie forderten Geld.

Doch als ihr Raubversuch scheiterte, flüchteten die Täter in Richtung I. Weberstraße. Sie werden als groß und schlank beschrieben. Beide waren mit einem mit einem schwarzen Mund-/Nasenschutz maskiert und dunkel gekleidet. Einer der beiden habe eine Umhänge- oder Bauchtasche getragen.

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei Essen zu melden.

