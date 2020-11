Essen. Zwei maskierte Täter haben einen Kiosk in Freisenbruch überfallen. Einer der Männer bedrohte einen Mitarbeiter (41) mit einer Schusswaffe.

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Essen-Freisenbruch fahndet die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera nach zwei Unbekannten.

Wer diesen... Foto: Polizei

Wie die Behörde am Freitag berichtete, bedrohten zwei maskierte Männer am 15. November gegen 22 Uhr einen Mitarbeiter (41) des Lädchens an der Bochumer Landstraße/Ecke Dammstraße mit einer Schusswaffe und verlangten Geld. Doch der 41-Jährige wusste sich zu wehren : Mit einer Eisenstange schlug er das Duo in die Flucht. Die Täter flüchteten in Richtung Hellweg.

...oder diesen Mann erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Einer der Unbekannten ist 20 bis 28 Jahre alt, schlank und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er hat dunkle Haare, eine helle Hautfarbe, trug einen schwarzen Kapuzenpulli mit großem gelben Aufdruck (Logo des Wu-Tang Clans) auf der Brustseite, eine schwarze Jogginghose und ein rotes Halstuch als Maskierung.

Sein Komplize ist etwa 25 bis 28 Jahre, schlank und 1,75 Meter groß. Er hat dunkle Haare, eine helle Hautfarbe, trug eine schwarze Hose, eine schwarze Stoffmütze und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt das Raubkommissariat der Essener Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

