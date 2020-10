Nach einem Überfall auf einen 16-Jährigen in Rüttenscheid ermittelt die Polizei.

Kriminalität Bewaffnete Räuber überfallen Jugendlichen (16) in Essen

Essen. Zwei Männer haben einen 16-Jährigen in Rüttenscheid überfallen. Sie verletzten ihr Opfer mit einem Messer leicht und erbeuteten dessen Börse.

Wie die Behörde berichtete, wartete der Jugendliche in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr an der Haltestelle Giradetstraße auf einen Bus, als ihn die beiden 20 bis 25 Jahre alten Täter angriffen. Die etwa 1,80 Meter großen Räuber bedrohten und schlugen ihr Opfer. Mit der Geldbörse des 16-Jährigen flüchteten sie über die Gregorstraße in Richtung Gruga.

Mögliche Zeugen sollten sich an die Polizei wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.