Betrunkener rast mit Mercedes durch Essen-Katernberg

Die Polizei hat einen betrunkenen Autofahrer in Essen-Katernberg aus dem Verkehr gezogen.

Essen. Nach einem Polizeieinsatz in Katernberg verbrachte ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer (29) eine Nacht im Essener Gewahrsam.

Eine Trunkenheitsfahrt endete für einen 29-Jährigen in Essen im Gewahrsam der Polizei. Der Mann fiel Polizisten unangenehm auf, als sie am frühen Morgen wegen häuslicher Gewalt in Katernberg im Einsatz waren.

Wie die Behörde am Montag berichtete, nahmen zwei Beamte den Sachverhalt in einer Wohnung auf, während sich ein Diensthundeführer vor der Haustür um die betroffene Frau kümmerte. Plötzlich raste ein grauer Mercedes mit aufheulendem Motor durch die Straße und blieb kurz hinter den Einsatzfahrzeugen stehen. Dem Diensthundeführer kam das Verhalten sehr komisch vor, er entschloss sich zu einer Kontrolle.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 29-jährige Mercedesfahrer deutlich alkoholisiert war. Ein von dem Fahrer hinzugerufener Bekannter, der das Auto umparken sollte, erschien mit zwei weiteren Begleitern und störte die polizeilichen Maßnahmen. Der 26-jährige Bekannte verweigerte einen Platzverweis und musste deshalb zur Polizeiwache Altenessen gebracht werden. Dem Autofahrer wurde dort eine Blutprobe entnommen.

Hier beschwerte sich der uneinsichtige Mann unentwegt über das Prozedere. Als der Mercedesfahrer die Wache endlich verlassen durfte, wollte er allerdings nicht mehr gehen. Selbst als man ihn hinaus begleiten wollte, hielt er sich an den Türzargen fest. Während der 26-Jährige nach Hause gehen konnte, verbrachte der Autofahrer die Nacht im Gewahrsam.

Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Zusätzlich wird gegen den Autofahrer wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

