Betrunkener Essener beleidigt Beamte und zeigt Hitlergruß

Essen. Bundespolizisten wollen Mann im Hauptbahnhof Essen helfen. Doch dieser rastet aus. Welche Strafverfahren dem polizeibekannten Essener nun drohen.

Bundespolizisten wollten einen betrunkenen Mann im Essener Hauptbahnhof davor bewahren, ins Gleisbett zu stürzen. Doch der 56-Jährige ging auf die Polizisten los und beleidigte sie. Er habe sich außerdem volksverhetzend geäußert und den „Hitlergruß“ gezeigt.

Der Vorfall habe sich am vergangenen Freitagmittag (2. Juli) ereignet, so ein Bundespolizeisprecher. Die Beamten hielten den 56-Jährigen für stark alkoholisiert und sprachen ihn gegen 12 Uhr oben auf dem Bahnsteig an. Doch der polizeibekannte Mann habe sich respektlos verhalten.

Daraufhin sei er in die Räumlichkeiten der Bundespolizei verbracht worden. Ein Alkoholtest habe ergeben, dass er mit knapp einem Promille alkoholisiert war. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen habe er die Wache verlassen dürfen.

Der renitente Mann wollte hilfsbereite Polizisten schlagen

Beim Herausgehen hob er den Arm zum „Hitlergruß“ und äußerte sich erneut volksverhetzend. Plötzlich habe der Deutsche in Richtung eines Beamten geschlagen, der aber schnell reagierte und den Schlag gegen seinen Oberkörper abwehren konnte.

Weil der Essener mehrere aufeinanderfolgende Straftaten begangen hatte, ordnete ein Richter des Amtsgerichts Essen seine Ingewahrsamnahme an. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren u.a. wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation.

