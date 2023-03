Betrunkene 15-Jährige wehrt sich massiv gegen ihre Festnahme

Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof. Am Freitag, 3. März, griffen sie mittags eine betrunkene junge Frau auf. (Symbolbild)

Essen. Die Polizei hat am Essener Hauptbahnhof eine alkoholisierte Jugendliche festgenommen. Auf dem Weg zur Wache leistete sie heftigen Widerstand.

Die Polizei hat am Freitag eine stark alkoholisierte Jugendliche am Hauptbahnhof in Essen aufgegriffen. Als die Beamten die 15-Jährige mit auf die Wache nehmen wollte, wehrte sie sich massiv dagegen. Die Polizisten mussten Kollegen zur Unterstützung rufen. Die junge Frau wurde schließlich fixiert, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Jugendliche soll „polizeibekannt“ sein.

Die 15-Jährige war am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr einem Zugbegleiter des RE 2 auf Gleis 1 aufgefallen. Als die herbeigerufenen Bundespolizisten vor Ort eintrafen, hatte sich die Mülheimerin bereits in einer Buchhandlung versteckt. Dort stellten sie die Beamten kurze Zeit später. Da ihre Identität vor Ort nicht „zweifelsfrei festgestellt werden konnte“, so die Polizei, wollten die Beamten sie mit zur Wache nehmen.

Jugendliche hatte 0,8 Promille

Auf dem Weg dorthin habe die 15-Jährige versucht, sich aus den Griffen zu befreien und sich zudem gegen die Laufrichtung gesperrt. Sie soll laut geschrien und mehrfach versucht haben, ihren Kopf gegen eine Wand zu schlagen. „Aufgrund dieses augenscheinlich psychischen Ausnahmezustandes wurden Rettungskräfte alarmiert“, erklärte die Bundespolizei.

Ein Atemalkoholtest ergab schließlich, dass die junge Frau mit 0,8 Promille alkoholisiert war. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert.

