Betrunken gegen Baum gerast: Zwei Schwerverletzte in Essen

Essen. Bei einem Unfall in Heisingen sind zwei junge Männer schwer verletzt worden. Die Polizei spricht von einer starken Alkoholisierung des Fahrers.

Eine Trunkenheitsfahrt hat in Essen-Heisingen zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 23 Jahre alter Essener und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert, nachdem sie mit einem Renault Clio gegen einen Baum an der Lanfermannfähre gekracht waren.

Wie Polizeisprecher Matthias Werk am Mittwoch berichtete, war der junge Mann am Steuer gegen 23.35 Uhr am Dienstagabend mit überhöhter Geschwindigkeit über die Lanfermannfähre in Richtung Norden unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über den Kleinwagen verlor. Das Auto prallte vor zwei Mülltonnen und wurde schließlich von einem Baum gestoppt.

Bereits während der Unfallaufnahme nahmen die Polizisten einen verdächtigen Alkoholgeruch wahr und machten einen Atemtest. „Da der Wert auf eine starke Alkoholisierung hinwies“, so Werk, habe ein Arzt eine gerichtsverwertbare Blutprobe genommen.

Der Unfallwagen und der Führerschein des Esseners wurden sichergestellt. Das Verkehrskommissariat der Essener Polizei ermittelt.

