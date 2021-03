Kriminalität Betrugswelle in Essen: Polizei warnt vor falschen Polizisten

Essen. Falsche Polizisten melden sich offenbar gezielt bei Essenern. Auf den Telefon-Displays erscheint die Nummer des Polizeipräsidiums Bochum.

Essener Senioren sind aktuell das Ziel einer Welle von betrügerischen Anrufen. Die richtige Polizei warnt: Angebliche Polizisten haben am Mittwoch gleich reihenweise versucht, ihre Opfer am Telefon unter Druck zu setzen, um sie hereinzulegen.

Wie Polizeisprecher Marco Ueberbach berichtete, ist auf den Displays der Geräte der Anschluss 0234/9090 zu lesen. Dabei handelt es sich um die zentrale Rufnummer des Polizeipräsidiums in Bochum. Als sich dort verunsicherte Anrufer aus Essen meldeten, unterrichtete Polizei der Nachbarstadt ihre Essener Kollegen. Auch auf der Leitstelle an der Büscherstraße in Rüttenscheid gingen vermehrt Anrufe von besorgten Bürgern ein, die die Betrugsversuche aber offenbar durchschauten.

„Noch ist scheinbar kein Vermögensschaden entstanden“, sagt Ueberbach, wissend, dass sich das schnell ändern kann.

Wer von falschen Polizisten bedrängt wird sollte das Gespräch sofort unterbrechen und umgehend den Notruf 110 wählen. „Die Polizei ruft keine Leute an“, stellt Ueberbach klar. (j.m.)

