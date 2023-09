Eine Frau aus Castrop-Rauxel erhielt einen Schock-Anruf, sollte eine angebliche „Kaution“ für ihren Sohn per Taxi nach Essen fahren lassen. Leider hatte die Masche Erfolg.

Schockanruf Betrug – Seniorin übers Ohr gehauen: In Essen endet die Spur

Essen. Eine Frau (72) aus Castrop-Rauxel ist mit einem Schock-Anruf um viel Geld betrogen worden. Der Täter nahm das Geld in Essen entgegen.

Unbekannte Trickbetrüger haben erfolgreich eine 72-Jährige um eine große Geldsumme gebracht. Der Fall spielt eigentlich in Castrop-Rauxel, endete aber im Essener Ostviertel. Dort könnten sich die Betrüger jetzt noch aufhalten, mutmaßt die Polizei. Die Polizeibehörde Recklinghausen, die ermittelt, bittet deshalb die Essener Bürger um Hilfe.

Anruf: „Ihr Sohn hat einen tödlichen Unfall verursacht“

Am Freitag bekam eine 72-jährige Frau einen Anruf – man erklärte ihr, ihr Sohn habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, und sie müsse jetzt eine Kaution zahlen, damit er wieder in Freiheit kommt.

Die vereinbarte Geldsumme schickte die Seniorin mit einem Taxi nach Essen, sagte dem Taxifahrer, im Paket seien „wichtige Dokumente“. So hatte es der Betrüger ihr aufgetragen. Die Frau musste permanent Kontakt halten mit dem Betrüger am Telefon – bis das Taxi tatsächlich an der Klosterstraße hielt und der Fahrer einem fremden Mann das Paket aushändigte.

Mutter rief Sohn an: „Bist Du jetzt wieder frei?“

Anschließend rief die Seniorin ihren Sohn an, fragte, ob er jetzt wieder in Freiheit sei – da fiel der Betrug auf.

Die Polizei fragt jetzt: Wer hat am Freitag in der Klosterstraße oder Umgebung den Mann gesehen, der das Geldpaket vom Taxifahrer entgegennahm: Er ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, dick, T-Shirt, braune Jogginghose. Unklar ist, ob das der Mann ist, der die ganze Zeit mit der Seniorin telefonisch in Kontakt war.

„Möglicherweise ist der Mann mit Handy schon vorab aufgefallen oder jemand hat gesehen, wohin der Mann nach der Übergabe gegangen oder gefahren ist? Jeder Hinweis kann hilfreich sein“, teilt die Polizei Recklinghausen mit. Hinweise an 0800 / 2361 111.

