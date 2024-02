Essen. Essener Polizei warnt vor mieser Masche: Eine Unbekannte gibt sich als Sparkassen-Aufsicht aus, ein Komplize sammelt die Geldkarte samt PIN ein.

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, bei der EC-Karten von Seniorinnen abgeholt und deren PIN-Nummern erfragt werden. Drei Fälle sind jetzt bekannt geworden, die Vorgehensweise war stets gleich.

Am Freitagabend (9. Februar, gegen 18 Uhr) wurde laut Polizei eine Seniorin an der Rudolfstraße in Leithe von einer Unbekannten angerufen. Diese gab sich als Mitarbeiterin der Sparkassen-Aufsicht aus und teilte der älteren Dame mit, dass ein Online-Versandhändler 4200 Euro von ihrem Konto abgehoben habe. Da der Betrag sehr hoch sei, wolle sie sich von der Richtigkeit der Transaktion überzeugen.

Als die überrumpelte Seniorin verneinte, bot die vermeintliche Sparkassen-Mitarbeiterin ihr an, das Konto sperren zu lassen. Dafür wurde die Seniorin aufgefordert, nach einem Piep-Ton die Worte „Karte sperren“ zu sagen. Nach einem etwa einstündigen Telefonat erschien ein Komplize der Trickbetrügerin, um Geldkarte und PIN abzuholen. Als die Seniorin kurze Zeit später mit einem Nachbarn sprach, riet dieser ihr laut Polizei das einzig Richtige: „Sofort die Polizei anrufen und Anzeige erstatten!“

Polizei Essen bittet mögliche Zeugen der Betrugsmasche um Hinweise

Schon am Freitagmittag (9. Februar, gegen 12 Uhr) wurde dann erneut eine Seniorin an der Rudolf-Heinrich-Straße in Borbeck-Mitte von einer vermeintlichen Frau Weber von der Sparkasse ebenfalls telefonisch kontaktiert. Auch sie bekam kurze Zeit später „Besuch“ von einem Komplizen, der Geldkarte und PIN abholte.

Am Samstagnachmittag (10. Februar, gegen 14.45 Uhr) rief schließlich eine „Frau Harmann von der Sparkasse Essen“ bei einer Seniorin an der Elisabethstraße in Frillendorf an. Auch hier erschien nur wenig später der Komplize, um Geldkarte und PIN abzuholen.

In Frillendorf wie auch in Leithe wird der Abholer folgendermaßen beschrieben: Er soll ca. 20 bis 25 Jahre alt sein, etwa 170 bis 180 cm groß sein, dunkle Haare haben und dunkle Kleidung tragen.

Die Polizei Essen bittet nun mögliche Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben und Hinweise zu den Trickbetrügern geben können, sich zu melden unter: 0201/829-0.

Tipps und Verhaltensratschläge der Essener Polizei

Wegen dieser Betrugsmasche rät die Polizei zudem dringend, misstrauisch zu sein, wenn Unbekannte anrufen oder vor der Haustür stehen. „Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis“, rät die Polizei. Niemand sollte sich bedrängen und unter Druck setzen lassen. „Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie Ihren Bankmitarbeiter des Vertrauens unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen“, heißt es weiter.

Unbekannten Personen sollten niemals Geld, Bankkarten oder Wertsachen übergeben werden. Bei einem verdächtigen Anruf sollte unverzüglich die Polizei angerufen und Anzeige erstattet werden.

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schafften es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen, weiß die Polizei und fordert daher auf: „Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.“

