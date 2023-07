Betrug mit EC-Karte: Polizei Essen fahndet mit einem Foto

Essen. Ein Unbekannter ergaunerte in einem Supermarkt im Nordviertel Telefonkarten. Die Polizei hat ein Foto des mutmaßlichen Betrügers veröffentlicht.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Wer diesen jungen Mann erkennt, sollte sich bei der Polizei melden. Foto: Polizei Essen

Der Unbekannte soll am 25. Februar in einem Supermarkt an der Stoppenberger Straße mit einer fremden EC-Karte bezahlt haben. Er „kaufte“ Telefonkarten im Wert von 15 Euro, so die Polizei.

Wer den jungen Mann auf dem Foto erkennt oder weiß, wo er sich aufhält, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

