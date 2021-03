Betrug mit „Blüte“: Polizei Essen fahndet nach Unbekannter

Essen. Eine Unbekannte „bezahlte“ in einem Krayer Kiosk mit einem unechten 50-Euro-Schein. Einem Mitarbeiter fiel der Betrug erst später auf.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Essener Polizei nach einer mutmaßlichen Falschgeld-Betrügerin. Die Unbekannte soll am 18. Januar an einem Kiosk am Krayer Markt mit einer „Blüte“ bezahlt haben.

Wer diese Frau erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatte die Frau das Lädchen gegen 15 Uhr betreten und legte zum Bezahlen eines Getränks einen täuschend echt wirkenden aber falschen 50-Euro-Schein auf die Theke. Mit der Flasche und dem Wechselgeld konnte sie verschwinden, bevor der Mitarbeiter bemerkte, dass er Falschgeld angenommen hatte.

Während die Frau sich im Kiosk aufhielt, wurde sie gefilmt. Wer die Gesuchte erkennt oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat 13 melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

