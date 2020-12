Betrug in Paketshop floppt: Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Ein Unbekannter hat im Namen eines 31 Jahre alten Esseners ein Handy bestellt. Der Betrug flog auf. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Warenkreditbetrüger.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Montag berichtete, soll ein Unbekannter am 7. Juli für einen 31 Jahre alten Altenessener einen Vertrag für ein Handy abgeschlossen haben. Da das entsprechende Telekommunikations-Unternehmen den angeblich von ihm abgeschlossenen Vertrag per Mail bestätigte, wurde der 31-Jährige stutzig. Er informierte die Polizei und den Inhaber eines Paketshops am Viehofer Platz, an den die Sendung gehen würde.

Am 10. Juli versuchte der Täter, die Ware abzuholen. Dabei wurde er gefilmt. Mit diesen Bildern sucht das zuständige KK 14 nach dem Unbekannten und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise werden unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 erbeten.

