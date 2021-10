Betrug in Essen: „Mama, es ist was ganz Schlimmes passiert“

Eine Essenerin ist am Telefon unter Druck gesetzt worden.

Essen. Eine Essenerin ist um viel Geld gebracht worden. Die 65-Jährige wurde am Telefon massiv unter Druck gesetzt. Es kam zu einer Geldübergabe.

Eine 65-jährige Essenerin ist um eine fünfstellige Geldsumme gebracht worden. Mit „weinender und zittriger Stimme“, so die Polizei, sei die Frau aus Haarzopf von einer Trickbetrügerin angerufen worden. Beim Abheben des Telefons sagte die unbekannte Anruferin am Donnerstagvormittag: „Mama, es ist etwas ganz Schlimmes passiert! Ich habe einen Unfall verursacht, ich gebe dir mal den Polizisten!“

Noch bevor die 65-Jährige antworten konnte, übernahm ein vermeintlicher Polizist das Gespräch. Dieser gaukelte der überrumpelten Mutter vor, ihre Tochter hätte einen schweren Unfall verursacht, bei dem ein Radfahrer gestorben sei.

Angebliche Kaution in Höhe von 30.000 Euro gefordert

Gegen eine Kaution von 30.000 Euro könne sie neben der Untersuchungshaft ihrer Tochter dadurch auch verhindern, dass Informationen an die Presse weitergegeben werden. Die 65-Jährige gab zur weiteren Kontaktaufnahme ihre Handynummer heraus, sofort meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt bei ihr.

Polizeisprecher Christian Wickhorst sagt über diese Masche: „Die Sprechenden sind sehr gut geschult, da ist man erstmal baff und verliert den Überblick.“

Die Frau wurde von dem vermeintlichen Staatsanwalt weiter „massiv unter Druck“ gesetzt, eine Geldübergabe wurde in Düsseldorf am dortigen Amtsgericht vereinbart. Gegen 13.30 Uhr traf dort neben der Essenerin eine unbekannte Abholerin ein, die sich in gebrochenem Deutsch der 65-Jährigen vorstellte. Dann klingelte das Handy der Abholerin, woraufhin sich eine Frau als Mitarbeiterin der Gerichtskasse ausgab und die Echtheit der ansonsten ungepflegt wirkenden Frau bestätigte.

Abholerin soll circa 30 Jahre alt sein

Die 65-jährige Frau aus Essen übergab der Unbekannten daraufhin die fünfstellige Geldsumme. Die Betrügerin ist circa 1,60 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt mit zu einem Zopf gebundenen schwarzen Haaren. Sie trug eine weiße Bluse unter dunkler Kleidung sowie einen Mund-Nasen-Schutz, außerdem hatte sie eine Einkaufstasche dabei.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0201/8290 entgegen.

