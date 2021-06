Betrug: Falscher „Josef Blum“ bringt Essenerin um Bargeld

Essen. Eine 68-jährige Essenerin ist Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein Mann hatte sie in ein Gespräch verwickelt – und sie danach zuhause besucht.

Ein Trickbetrüger hat in Essen-Altenessen eine Seniorin in einem Café angesprochen und sich dabei als Goldschmied ausgegeben. Nach dem Gespräch besuchte er die Frau zuhause, um sich Geld von ihr zu „leihen“.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei bereits am Donnerstagvormittag (24.6.). Gegen 9.50 Uhr sprach der Mann die 68-Jährige zunächst in einem Café an der Karl-Denkhaus-Straße an.

Unbekannter gibt sich als Goldschmied aus der Schweiz aus

Der Unbekannte gab sich in dem langen Gespräch als „Josef Blum“ mit jüdischer Herkunft aus. Angeblich komme er aus der Schweiz und habe eine Tante in Deutschland gehabt, die aber verstorben sei. Ihr Grab müsse er in Pflege geben, da er wieder zurück in die Schweiz müsse. Nach dem Gespräch fragte der Unbekannte die Seniorin nach ihrer Adresse.

Wenig später, gegen 11 Uhr, klingelte er an der Anschrift und bat die Frau um Bargeld, welches sie ihm auch gab. Als „Sicherheit“, ließ der Mann eine Goldkette bei der Frau und versprach, einige Tage später wiederzukommen, um ihr das Geld zurückzugeben. Nach seinem Besuch kamen der Frau aber Zweifel an der Echtheit der Kette und an den Absichten des „Josef Blum“.

Die Beschreibung des Unbekannten:

Der Unbekannte ist laut Polizei 1,65 bis 1,70 Meter groß mit kurzen, fast grauen Haaren und einem insgesamt gepflegten Erscheinungsbild. Er trug dunkle Hose, klariertes Hemd und eine graue Lederjacke. Er sprach akzentfrei Deutsch. Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten sich unter Tel. 0201/ 829-0 bei der Polizei zu melden.

