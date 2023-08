Betrug am Geldautomaten: Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Nach einem Handtaschendiebstahl hob ein Unbekannter Geld an einem Sparkassen-Automaten in Werden ab. Dabei wurde der Mann gefilmt.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Dieb und Betrüger.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich bei der Polizei melden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hob der Gesuchte am 6. Mai mit Bankkarten Bargeld an einem Geldautomaten in Werden ab, die sich in einer kurz zuvor aus einem Mercedes gestohlenen Handtasche befanden.

Gegen 14 Uhr war eine Seitenscheibe des weißen Benz B180 einer 45-Jährigen eingeschlagen worden. Wer den Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

