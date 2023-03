Betrug am Geldautomaten: Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Nach einem Einbruch wurde mit einer Bankkarte mehrfach Geld abgehoben. Polizei sucht mit einem gestochen scharfen Foto nach einem Verdächtigen.

Mit einem Foto einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Unbekannten, der mit einer gestohlenen Bankkarte einer 80-Jährigen Geld an verschiedenen Automaten abgehoben hat.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, waren Kriminelle am 14. November in die Wohnung der Frau an der Straße „Stemmering“ in Heisingen eingebrochen. Neben Bargeld und Schmuck erbeuteten sie auch die Bankkarte der Seniorin.

Bei den Abhebungen wurde ein junger Mann gefilmt. Wer den mutmaßlichen Täter auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen