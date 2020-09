Betrügerische Reinigungskräfte legen Essener (58) herein

Essen. Zwei Frauen haben sich Zugang zur Wohnung eines Esseners verschafft. Sie knackten eine Geldkassette und erbeuteten Bargeld in vierstelliger Höhe.

Zwei angebliche weibliche Reinigungskräfte haben einen 58-Jährigen in Essen-Gerschede getäuscht und Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, klingelte das Duo am Mittwoch gegen 15.10 Uhr an der Haustür des Mannes auf dem Reuenberg. Die Unbekannten stellten sich dem 58-Jährigen als Reinigungskräfte vor und boten ihre Dienstleistungen an. Der nichts Böses ahnende Essener bat die beiden Frauen zu einem Gespräch in die Wohnung. Eine der Täterinnen schaute sich derweil um, angeblich um herauszufinden, was in den Räumen zu erledigen wäre.

Eine Geldkassette im Schlafzimmer aufgebrochen

Nachdem sich der ungebetene Besuch verabschiedet hatte, stellte der Bewohner fest, dass die Geldkassette in seinem Schlafzimmer eine Geldkassette aufgebrochen worden war. Das darin deponierte Bargeld war verschwunden. Womöglich nutzen die Betrügerinnen einen Schraubendreher, um die Geldkassette zu öffnen, so die Polizei, die nun nach den Kriminellen sucht.

Eine der vermutlich osteuropäischen Frauen ist zirka 25 Jahre, die andere etwa 37 Jahre alt und hörte auf den Namen „Martina“. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen zwei Verdächtige, die vermutlich eine für Reinigungskräfte typische Kleidung trugen, aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.