Betrügerische Handwerker machen in Essen fette Beute

Betrüger boten sich in Essen als Dachrinnenreiniger an und legten einen Senior herein.

Essen. Unbekannte boten einem älteren Herrn an, Dachrinnen zu reinigen. Dabei baldowerten sie ihr Opfer aus. Sie erbeuteten Geld und Sparbücher.

Bargeld und mehrere Sparbücher von „erheblichem Wert“, so die Polizei, haben zwei Trickdiebe einem Senior in Essen-Frillendorf gestohlen. Ermittler suchen nach den Männern.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, klingelten die Kriminellen am Dienstagvormittag an der Tür des älteren Herrn und boten an, die Dachrinne seines Hauses zu reinigen, so wie sie es beim Nachbarn bereits erledigt hätten.

Der Senior lehnte zunächst ab, ließ sich dann aber doch überreden. Während die Männer auf dem Dach vermeintlich ihrer Arbeit nachgingen, wollte der Senior ihren Lohn bereitlegen. Dabei müssen ihn die Täter beobachtet und ausgekundschaftet haben, wo der Mann seine Wertgegenstände aufbewahrte.

Beide Männer trugen Arbeitskleidung

Erst als das Duo längst verschwunden war, bemerkte der Senior den Verlust.

Einer der Diebe ist circa 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,72 Meter groß und stabil. Er sprach Deutsch ohne Akzent, hatte einen dunklen Teint, dunkle Haare und trug dunkle Arbeitskleidung. Sein Komplize ist etwa 30 Jahre alt, blond und trug blaue Berufskleidung.

Zeugen, die Auffälliges im Bereich Franz-Fischer-Weg/Ernestinenstraße/Auf der Litten beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Essen unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen