Betrüger überlistet 85-Jährigen – über 100 Euro sind weg

Ein unbekannter Betrüger hat am Telefon einen 85-Jährigen dazu genötigt, seine Bank-Daten preiszugeben.

Essen. Er gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und brachte einen 85-Jährigen dazu, seine Bank-Daten preiszugeben.

Im Essener Stadtteil Fischlaken hat ein unbekannter Telefon-Betrüger einen 85-jährigen Essener überlistet. Der Unbekannte gab sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus und erklärte, die Lizenz des Betriebssystems an seinem Computer sei abgelaufen. Für die Freischaltung müsse der Mann bezahlen, dafür müsse er jetzt am Telefon seine Bank-Daten preisgeben. Der 85-Jährige fiel auf die Masche herin, nannte Pin- und Tan-Nummer, sodass der Unbekannte online vom Konto des Opfers Geld abheben konnte. Jetzt fehlen mehr als 100 Euro auf dem Konto des Esseners.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Die Polizei warnt: Niemals am Telefon oder an der Haustür Bankdaten preisgeben! Sie gehören nie in die Hände von Unbekannten.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!