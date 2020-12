Fotofahndung Betrüger übergibt Mülheimerin (33) am Hbf Essen Spielgeld

Essen/Mülheim. Die Polizei sucht nach einem Mann, der einer Mülheimerin am Hauptbahnhof Essen Spielgeld übergeben haben soll. Es gibt ein Foto des Verdächtigen.

Eine Mülheimerin mit iranischen Wurzeln ist bereits im Mai um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht worden. Die 33-Jährige lernte den Tatverdächtigen in einer Chatgruppe des Kurznachrichtendienstes Telegram kennen.

Laut Polizei sollte die Frau von ihrem Vater Geld aus dem Iran erhalten. Damit das funktioniere, würde ein iranisches Konto einer in Deutschland lebenden Person benötigt, heißt es seitens der Polizei. Der Tatverdächtige hatte offenbar ein iranisches Konto und stellte es dem Vater der Geschädigten zur Verfügung, der daraufhin die Überweisung tätigte.

Treffen am Essener Hauptbahnhof im Mai

Nach dem Geldeingang auf dem Konto trafen sich die Frau und der Tatverdächtige am 17. Mai gegen 22.15 Uhr am Essener Hauptbahnhof vor dem McDonald’s. Dort sollte der Unbekannte das Geld in bar übergeben.

Der Mann händigte der Mülheimerin aber kein echtes Geld aus, sondern nur Spielgeld. Bevor der Tatverdächtige flüchten konnte, gelang es der Frau mit ihrem Smartphone ein Foto des Mannes zu machen. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei unter Tel. 0201/829-0 entgegen.

