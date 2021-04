Betrüger täuscht Essener mit angeblichen Gewinnversprechen

Ein Betrüger hat am Telefon einen Werdener mit falschen Gewinnversprechen geködert.

Essen. 74-Jähriger folgt telefonischen Anweisungen und verliert 400 Euro. Er gab die Codes von Guthabenkarten preis. Polizei verhinderte Schlimmeres.

Ein Telefonbetrüger hat mit angeblichen Gewinnversprechen einen 74 Jahre alten Essener hereingelegt und trotz eines Eingreifens der Polizei einen Schaden von 400 Euro hinterlassen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, meldete sich der Unbekannte am Dienstagvormittag mehrfach bei dem Werdener mit der Lüge, der ältere Herr habe eine größere Geldsumme gewonnen. Der Anrufer, der sich als „Lukas“ vorstellte, gab sich als Mitarbeiter eines Internetanbieters aus und teilte dem 74-Jährigen mit, dass ihm das gewonnene Geld im Laufe des Nachmittags an seiner Wohnadresse im Beisein eines Notars übergeben werde.

Rechtsanwalts-Honorar in Höhe von 1000 Euro

Um das Honorar des Rechtsanwalts in Höhe von 1000 Euro zu begleichen, wurde der Rentner aufgefordert, Guthabenkarten zu besorgen und deren freigerubbelte Codes dem Anrufer mitzuteilen. Das fiel Angehörigen auf, die die Polizei benachrichtigten.

Als die Beamten eintrafen, hatte der Mann bereits vier Guthabenkarten über jeweils 100 Euro aktiviert. Dass er diesen Fehler sechs Male wiederholte, konnten die Polizisten verhindern.

Die Behörde warnt erneut vor diesen Betrugsmaschen: „Erhalten Sie eine unseriöse Gewinnbenachrichtigung oder Gewinnversprechen und werden aufgefordert einen Geldbetrag oder Guthabenkarte zu kaufen, beenden Sie sofort das Telefonat. Informieren Sie die Polizei unter der 110!“