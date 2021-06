Betrüger täuscht 101-jährige Essenerin - Enkel rettet Oma

Essen. Ein falscher Wasserwerker wollte eine Seniorin in Frohnhausen hereinlegen. Mit dem Enkel der Frau rechnete er nicht. Jetzt sitzt er in Haft.

Ein falscher Wasserwerker hat in Essen-Frohnhausen versucht, eine 101-jährige Seniorin hereinzulegen - mit dem Enkel der Frau rechnete er nicht. Jetzt sitzt der 42-Jährige in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, klingelte der Kriminelle am Montagvormittag bei der alten Dame und behauptete, dass in ihrer Wohnung ein Wasserhahn tropfe. Schnurstracks marschierte er an der Frau vorbei ins Schlafzimmer und schaute sich dort um.

Der Enkel war unterwegs, um Kuchen zu kaufen

Was der Essener nicht wusste: Der Enkel der 101-Jährigen war zu Besuch und hatte die Wohnung nur kurz verlassen, um Kuchen zu kaufen. Als der 38-Jährige zurückkehrte und den Fremden in der Wohnung seiner Oma erblickte, stellte er ihn sofort zur Rede. Sichtlich überrascht stammelte der falsche Wasserwerker etwas vor sich hin und versuchte aus der Wohnung zu flüchten.

Doch der Enkel ergriff den Mann und rang ihn zu Boden. Mit einem Kopfstoß wollte sich der 42-Jährige befreien, verletzte sich dabei aber nur selbst. Nachbarn halfen schließlich, den mutmaßlichen Betrüger nach draußen zu bringen, wo er von eintreffenden Polizisten vorläufig festgenommen wurde. ,

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der ihn erst einmal hinter Gitter schickte. Die Polizei Essen ermittelt nun, ob der 42-Jährige für weitere Taten in Frage kommt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen