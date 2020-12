Betreuungsprojekt für Vorschulkinder in Essen-Katernberg

Matthias Bojarski (Vonovia Regionalleiter Essen-Nord und Gülseren Çelebi (Geschäftsführerin Plan B) stehen in der Wohnsiedlung in Essen-Katernberg. Dort, an der Feldwiese 36, wird die Vonovia zwei Wohnungen zusammenlegen und kostenlos umbauen, um die Betreuung der Kinder zu ermöglichen.