Betreuungsplätze in Essen: Neue Kita entsteht in Fulerum

Die Rohbauarbeiten für die neue Kita an der Fulerumer Straße in Essen laufen. Ende 2023 soll sie bezugsfertig sein.

Essen-Fulerum. Eine neue Kita mit drei Gruppen wird an der Fulerumer Straße gebaut. Welches Angebot dort für die Essener Familien entsteht.

Eine neue Kita entsteht aktuell an der Fulerumer Straße – Ende 2023 soll sie fertiggestellt werden. Von 65 zusätzlichen Betreuungsplätzen sollen die Familien in der Umgebung profitieren können, darunter zwölf Plätze für Kinder unter drei Jahren. Bis es soweit ist und sich die Betreuungssituation etwas entspannt, müssen sich Eltern allerdings noch gedulden.

Die zukünftige Einrichtung liegt an der Fulerumer Straße 100/Humboldtstraße und soll Platz für drei Gruppen bieten. Das Gelände nördlich des Sport-, Gesundheits- und Qualifizierungszentrums Haarzopf des Essener Sportbundes ist städtisch. Eigentlich hatten die Arbeiten dort schon früher starten sollen, die Planung der neuen Kita musste dann aber wegen dringend nötiger baulicher Erweiterungen an zehn Grund-, Real- und Förderschulen zurückgestellt werden.

Stadt Essen investiert knapp drei Millionen Euro in neue Kita an der Fulerumer Straße

Nun nimmt die Kita aber bereits sichtbar Form an. Nach Baumfällungen sind die Bauarbeiten im Juni gestartet, derzeit laufen die Arbeiten am Rohbau. Die Stadt Essen investiert rund 2,9 Millionen Euro in die Kita – Preissteigerungen oder Lieferschwierigkeiten verzeichnet die Stadtverwaltung in dieser Phase noch nicht, muss aber damit rechnen. „Nach den bisher gesammelten Erfahrungen kristallisieren sich diese im späteren Bauverlauf bei den weiter fortschreitenden Ausschreibungen und darauf eingegangenen Angeboten heraus“, so Patrick Betthaus, Pressesprecher der Stadt Essen. „Die weitere Preisentwicklung im Bausektor ist im Allgemeinen allerdings schwierig zu kalkulieren.“

Dass die Bauarbeiten überhaupt vorangehen, dürfte die betroffenen Familien in Fulerum und Umgebung freuen. Denn der Ausbau der Kita-Plätze in Essen wird insgesamt durch die Baupreise gebremst. Bei zehn Projekten verschiebt sich die geplante Fertigstellung. Nach Angaben der Verwaltung stehen bis zum Ende des Kita-Jahres 2022/2023 für die Altersgruppe unter drei Jahren (U3) 6797 Plätze zur Verfügung sowie 17.508 Plätze für die Altersgruppe über drei Jahren (Ü3). Ausgehend von den Einwohnermeldedaten vom 30. September 2021 fehlen rund 1150 Kita-Plätze, heißt es. Zum 30. September dieses Jahres wird die Quote neu berechnet.

Kita bekommt gemeinsame Leitung mit den „Humboldtpinguinen“

Träger der neuen Kita in Fulerum wird der evangelische Kindertagesstättenverband Essen sein, der bereits 21 Kitas in Essen betreibt. Die Leitung wird Stephan Keisers zusätzlich zur Leitung der evangelischen Kindertageseinrichtung „Humboldtpinguine“ in Haarzopf übernehmen. Seine Stellvertreterin ist Sabine Schuh. „Wir möchten am neuen Standort ein modernes, teiloffenes Konzept etablieren, das den neuesten pädagogischen Erkenntnissen entspricht und die Fähigkeit der Kinder, ihren Alltag und ihr Erleben altersgemäß mitzubestimmen, angemessen berücksichtigt“, erklärt Matthias Lohaus, Geschäftsführer des evangelischen Kindertagesstättenverbandes.

Alle Kita-Kinder sollen die Möglichkeit bekommen, gleichberechtigt am Alltag und Gemeindeleben teilzuhaben. „Aus der Tradition heraus ist uns Inklusion sehr wichtig“, so Lohaus. Das beziehe sich „auf unterschiedliche körperliche und geistige Fähigkeiten ebenso wie auf ethnische, kulturelle, religiöse und soziale Merkmale und Familienmuster“.

Vorgesehen sind zwei Gruppen für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren mit je 20 Plätzen und eine Gruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit 25 Plätzen. An Personal seien 8,5 Stellen vorgesehen, davon mindestens 6,5 für pädagogische Fachkräfte.

in der neuen Einrichtung haben, können das aber bereits jetzt der Partnereinrichtung „Humboldtpinguine“, Humboldtstraße 169, unter 0201 71 88 50 mitteilen. Weitere Informationen zum evangelischen Kindertagesstättenverband Essen als Träger gibt es unter ev-kitaverband-essen.de

