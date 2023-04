Besucher der Techno Classica wird Porsche Oldtimer gestohlen

Essen. Eine böse Überraschung erlebte ein Besucher der Techno Classica in Essen: Unbekannte Täter haben seinen wertvollen Porsche Oldtimer gestohlen.

Der Fahrzeughalter aus Köln parkt seinen Porsche-Oldtimer in Essen an der Gruga, um die Oldtimer-Messe Techno Classica zu besuchen. Als er zurückkommt, trifft ihn der Schlag: Sein wertvoller Porsche ist gestohlen worden. Nun ermittelt die Essener Polizei.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Porsche 911 Carrera 4/964, Baujahr 1989 (Kennzeichen SP-ZZ 64H), am Donnerstag (13. April) um 8 Uhr am öffentlichen Parkplatz Lührmannstraße / Ecke Kühlshammerweg abgestellt worden. Der Besitzer kehrte gegen 17.30 Uhr zurück. Der Parkplatz befindet sich am Eingang zu den so genannten Mustergärten.

Die Essener Polizei fahndet fragt nun: Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Wer hat das Fahrzeug nach dem 13. April 2023 gesehen?

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 0201 / 8290.

