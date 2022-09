Altenessen: Darum liebt ein Bestseller-Autor seine Heimat

Essen-Altenessen. Das neue Buch des Spiegel-Bestseller-Autors Tim Pröse erscheint am Mittwoch (14.9.). Der Essener spricht darüber im Interview.

Aufgewachsen ist er in Altenessen in einer Zeit, als die Zechen kurz vor dem Aus standen. Als Journalist und Autor ist Tim Pröse Jahre später nach München umgezogen und kehrt jetzt zurück in die Kirche, in der er getauft wurde. In einer Benefiz-Lesung für den Gabenzaun am Donnerstag, 15. September, stellt der 52-Jährige sein neues Buch in der Kirche St. Johann vor. Es trägt den Titel „Der Tag, der mein Leben veränderte - von Menschen, die aus tiefster Krise zu sich selbst fanden. 15 Begegnungen, die Mut machen“. Im Interview erzählt er, warum die Geschichten genau in die heutige Zeit passen und was er an den Altenessenern bewundert.

Geschichten von Prominenten und Alltagsmenschen, die Schicksalsschläge erlitten haben

In Ihrem Buch geht es um Menschen, die alles verlieren und doch wieder aufstehen. Es geht darum, wie Menschen damit umgehen, wenn sie Schicksalsschläge erleiden, wie sie zu sich selbst finden. Sie haben dafür sowohl Promis wie Mario Adorf, Udo Lindenberg und Jan Fedder begleitet, als auch Alltagsmenschen wie Pfarrer Gruber, Bestatter Fritz und Soldatin Paula, die Sie in der Psychiatrie der Bundeswehr besucht haben. Was waren Ihre Auswahlkriterien für die Geschichten?

Die Frage war immer, ob jemand in einen Abgrund gefallen ist und sich wieder aufschwingen konnte wie ein Phönix. Die Prominenten habe ich mit eingestreut. Sie sind schließlich auch Figuren, die diese Phönixmenschen symbolisieren.

Wer ist Ihnen dabei besonders ans Herz gewachsen?

Jurek Rotenberg ist das Buch gewidmet. Er hat mich für dieses Buch inspiriert und ist ein richtiger Freund geworden. Er hat den Holocaust überlebt, wurde von der Unternehmer-Legende Berthold Beitz gerettet. Für mich symbolisiert er das ganze Thema des Buchs für Deutschland, weil er als Opfer der Shoa so viel Glück in Deutschland verbreitet hat.

Auszug aus dem Buch: Denn jedes Mal, wenn ich mich an ihn erinnere, muss ich an die Geschichte dieses einen Tages denken. Der Tag, an dem er nicht abtransportiert wurde mit einem dieser Viehwaggons, sondern stattdessen gerettet. Es war ein Tag im Jahr 1943, an dem Berthold Beitz den Jungen zu sich nahm, ihn einstellte in seiner Erdölfabrik als Zwangsarbeiter. Und ihn so vor der Gaskammer bewahrte. Seitdem lebte Rotenberg den Titel dieses Buchs. Er lebte sein Leben nach dem Tag, der sein Leben veränderte, mit Dank und Demut. Er lebte alles seit diesem einen Tag im Jahr 1943 wie eine einzige große Zugabe. Und die lebte er wirklich. Bewusst. Zugewandt. Heiter, sogar wenn er traurig war. Er hatte sich mit 14 für das Lachen entschieden, und er beschloss, es sich bis zum Ende nicht noch anders zu überlegen.

Erlös der Lesung von Tim Pröse kommt Altenessener Gabenzaun zugute

Sollen die Protagonisten den Lesern und Leserinnen und auch den Menschen, die in Essen in der Schlange am Gabenzaun stehen, als Vorbilder dienen?

Vielen Menschen geht es ja zum Glück noch gut. Die Geschichten sollen uns vorbereiten auf das, was uns bevorstehen könnte. Wir können viel von den Protagonisten lernen. Geschichten wie die von Lea aus Hattingen, die sich mit 17 Jahren von der Brücke stürzt und dann doch wieder ins Leben zurückkämpft zeigen, wie man sich wieder erheben kann. Die Geschichten sollen Mut machen, dem Leben positiv entgegenzutreten.

Das Buch „Der Tag, der mein Leben veränderte - von Menschen, die aus tiefster Krise zu sich selbst fanden. 15 Begegnungen, die Mut machen" von Tim Pröse erscheint am Mittwoch, 14. September, im Heyne-Verlag. Es umfasst 256 Seiten und kostet 20 Euro. Die Lesung beginnt am Donnerstag, 15. September, um 19.30 Uhr in der Kirche St. Johann an der Johanniskirchstraße. Der Erlös kommt dem Gabenzaun zugute. Das Team will davon Lebensmittel für die Bedürftigen kaufen. Bei der Lesung sind auch zwei Protagonisten aus dem Buch mit dabei: Lea aus dem Kapitel: „Der Tod und das Mädchen - Lea sprang mit 17 von einer Brücke. Nun kämpft sie sich zurück ins Leben. Heinz Rudolf Kunze hilft ihr dabei" und Hermann aus dem Kapitel: „Unterwegs mit dem Seelenretter - Hermann überbringt Todesnachrichten und richtet wieder auf. Eine Reise durch die dunklen Nächte".

Für manche, denen es wirklich gerade schlecht geht, könnte das etwas poetisch und abgedroschen klingen.

Das mag sein. Die Geschichten selbst werden aber den Menschen gerecht. Und gerade in dieser bleiernen Zeit freue ich mich, meinen Beitrag zu leisten und die Menschen zu ermuntern.

Der Erlös Ihrer Lesung in Altenessen kommt dem Gabenzaun zugute, dessen Team Bedürftige jede Woche mit Lebensmitteln versorgt. Gehören die zur Zielgruppe Ihres Buches?

Tatsächlich wird das eine Feuerprobe, ob man diese Menschen dort auch erreicht. Sie sind auf jeden Fall eingeladen, kostenfrei dabei zu sein. Die Frage wird sein, ob sie bereit sind, sich auf andere einzulassen, in einem Moment, in dem sie selbst in Not sind. Ob sie dann zuhören mögen, wie schlecht es anderen geht.

Gespielt in den Ruinen von Zollverein

Sie selbst sind in Altenessen Ende der 70er und in den 80er-Jahren aufgewachsen. Was war das für eine Kindheit?

Wir haben in den Ruinen der Zechen und Ziegeleien gespielt und fühlten uns sicher. Wir standen oft vor den Mauern von Zollverein und haben uns gesehnt, hineinzudürfen. Dorthin, wo es noch zischte und dampfte. Jetzt ist das möglich, man kann direkt in den Bauch von Zollverein. Das ist ein Kindheitstraum, der für mich immer wieder in Erfüllung geht.

Von Altenessen sind Sie dann nach München gezogen. Da rümpft sicher so mancher die Nase?

Ja, das kann ich auch verstehen. Aber je länger ich hier lebe, desto größere Sehnsucht habe ich nach Altenessen. Das erschließt sich nicht durch Glanz und Schönheit, sondern ist pure Heimatliebe.

Was genau meinen Sie mit Heimatliebe, wenn Sie an Altenessen denken?

Ich bewundere die Altenessener dafür, wie sie sich behauptet haben, nachdem mit dem Zechensterben so viel verloren war. Als Journalist aus der Ferne sehe ich mit Bewunderung, wie die Menschen dem trotzen und weitermachen.

Aber die Menschen haben ja keine andere Wahl. Sie können Altenessen entweder den Rücken kehren, oder weitermachen.

Ich beobachte, dass die Leute nicht aufgeben, sonst wäre unsere schöne Heimat verurteilt, unterzugehen. Es gibt jetzt schon viel Leerstand in Altenessen – wenn die Menschen resigniert, sähe es düster aus. Dann würde sich der Stadtteil in eine Geisterstadt verwandeln.

Gibt es etwas, das Sie in München an Altenessen vermissen?

Die unschlagbare Direktheit der Menschen. Wenn ich in der Heimat bin, lade ich mich auf mit der unumwundenen Art der Altenessener. Wie heißt es so schön? Du kriegst den Jungen raus aus dem Pott. Aber nie den Pott aus dem Jungen.

