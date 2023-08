Beschluss: Das Hallenbad Borbeck kommt – trotz hoher Kosten

Borbeck. Das neue Hallenbad in Borbeck wird nicht 25, sondern mindestens 35 Millionen Euro kosten. Trotzdem hat der Rat den Bau des Bades beschlossen.

Der Rat der Stadt Essen hat am Mittwoch beschlossen, dass das neue Hallenbad in Borbeck trotz der großen Kostensteigerungen gebaut wird. Statt der veranschlagten 25 Millionen Euro wird das Schwimmbad wohl mindestens 35 Millionen Euro kosten und soll frühestens 2025 fertig sein.

Der Spatenstich ist noch nicht erfolgt. Das Gelände an der Germaniastraße ist bislang nur von einem Bauzaun umgeben. Eine Baugenehmigung steht noch aus.

Für den Bauzaun mussten Bäume gefällt werden

Das neue Hallenbad soll das alte Hallenbad an der Vinckestraße ersetzen. Geplant ist ein Schwimmbad mit Sport- und Lehrschwimmbecken inklusive Sport- und Gesundheitszentrum und externer Gastronomie sowie eine Turnhalle. Der Neubau der Sportanlagen ist zusammen mit einem Mehrgenerationenquartier inklusive Kita geplant worden.

Zuletzt war bekannt geworden, dass für die Bauarbeiten noch einige Bäume gefällt werden müssen, darunter auch elf Bäume, die unter Schutz stehen – mehrere Bergahorne, zwei Silber-Ahorne, zwei Winterlinden, zwei Schwarz-Erlen und eine Eibe. In der Bezirksvertretung hatte die Tatsache für Verwunderung gesorgt, dass die Fällungen erst so kurzfristig bekannt wurden. Die Mitglieder stimmten den Fällungen dann aber zu, denn für den in Borbeck lang ersehnten Baustart waren die Zustimmung zwingend notwendig.

