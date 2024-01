Berufskollegs in Essen laden zur Info-Börse ein

Essen Die elf Berufskollegs im Essener Stadtgebiet laden zu einer Info-Börse ein. Individuelle Beratungsgespräche mit Schulvertretern.

Die elf Berufskollegs im Essener Stadtgebiet laden zu einer Info-Börse ein am Samstag, 20. Januar, 10 bis 13 Uhr. An Info-Ständen können sich Interessierte über die verschiedenen Bildungsgänge informieren, die die Berufskollegs anbieten. Schauplatz ist die Weststadthalle an der Thea-Leymann-Straße (Nähe Cinemaxx, Berliner Platz, Essen Innenstadt). Vertreten sind nicht nur die städtischen Berufskollegs, sondern auch Berufskollegs in privater Trägerschaft wie das Dore-Jacobs-Kolleg, die Johannes-Kessels-Akademie oder das Franzs-Sales-Haus.

Berufskollegs bieten - weit über ihre Angebote hinaus für Berufsschüler in dualen Berufsausbildungen - viele Bildungsgänge an, die nicht nur fachlich qualifizieren, sondern auch Schulabschlüsse enthalten. So bieten mehrere Berufskollegs Abschlüsse mit Fachabitur oder Abitur an. In anderen Bildungsgängen kann man die so genannte „Mittlere Reife“ nachholen oder niedrigere Abschlüsse. Solche Bildungsgänge werden „vollzeitschulische Bildungsgänge“.

Bildungsgänge des Kükelhaus-Kollegs werden woanders fortgeführt

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Bildungsgänge des Hugo-Kükelhaus-Berufskollegs aufgeteilt wurden auf die Berufskollegs im Bildungspark (Altenessen) und auf das Berufskolleg Ost (Huttrop). Wie berichtet, wird das Kükelhaus-Kolleg im Sommer 2024 als eigenständiges Berufskolleg nicht mehr fortgeführt. Das Gebäude an der Gärtnerstraße wird zum Abzweig des Berufskollegs im Bildungspark. „Mit diesem Fusionsprozess“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Essen, „gibt es die Chance, die wertvolle, geleistete Arbeit am Kükelhaus-Kolleg umfassend weiterzuentwickeln.“

Die Berufskollegs in Essen präsentieren sich nicht nur am Tag der Infobörse und laden zu individuellen Gesprächen ein. Die meisten Häuser laden in diesen Tagen und Wochen auch zu Info-Abenden und Tagen der offenen Tür ein - zum Beispiel das Heinz-Nixdorf-Berufskolleg am Samstag, 27. Januar, 9 bis 13 Uhr, Dahnstraße 50, Essen-Frohnhausen.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen