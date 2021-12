Berufseinblick auf Rädern: Info-Truck hält an Essener Schule

Essen. Einblick in technische Berufe bekamen Essener Schüler am Truck der Metall- und Elektroindustrie. Während Corona sind solche Aktionen nützlich.

Um jungen Menschen einen Orientierung für den Berufseinstieg zu geben, beschreitet die Metall- und Elektroindustrie (ME) besondere Wege: Ein zweistöckiger Sattelschlepper machte Station auf dem Schulhof der Realschule im Bezirk Zollverein in Essen und gewährte Einblicke in technische Berufe.

Stromkreise, Zahnräder und Stecker am Info-Truck in Essen

Der ME-Truck ist vollgepackt mit Technik und so bahnen sich die Schülerinnen und Schüler ihren Weg durch verschiedene Stationen. Stromkreise werden angeschlossen, Zahnräder gedreht und Stecker mit Steckdosen verknüpft. Die ME-Berufe-App eröffnet Interessierten digitale Angebote unter dem Stichwort „Erweiterte Realität“, die über das Smartphone Einblicke beispielsweise in das Innere einer Waschmaschine ermöglicht.

In der oberen Etage des Trucks werden Infos zu einzelnen Berufen gegeben, aber auch das Thema Jobeinstieg wird vertieft. So bereitet Claudio Schmickler, einer der Berater des Info-Trucks, Jugendlichen auf Fragen im Vorstellungsgespräch vor: „Warum interessiert dich das?“, „Warum sollte ich dich nehmen?“, „Warum möchtest du in meiner Firma arbeiten?“ Sein Tipp: „Jeder sollte sich auf einen Bewerbungstermin gut vorbereiten und durch eigene Fragen sein Interesse zeigen.“ Dabei seien technische Berufe längst keine Männer-Domäne mehr. Zwischen all den praktischen Stationen im Truck kommen die Fräsmaschine und der sogenannte „Cobot“ bei den Schülerinnen und Schülern am besten an, weiß Berater Ralf Abromeit aus Erfahrung.

Roboter und Menschen arbeiten zusammen - Essener Schüler probieren es aus

„Das Co bedeutet zusammen“, erklärt Schmickler der Gruppe, die erfährt, dass der Roboter direkt mit den Menschen zusammenarbeitet. Und so lassen die Schülerinnen und Schüler den Cobot Zahnräder von der einen zur anderen Seite transportieren. Ebenso, wie er auch im realen Berufsleben funktioniert.

Wie wichtig so ein Besuch des Info-Trucks ist, erklärt Schmickler im Anschluss: „Durch Corona mussten etwa die Praktika verschoben werden. Dadurch fehlen Interessierten derzeit die Impulse.“ Was in Zeiten, in denen Fachkräfte dringend gesucht werden, ein echtes Problem ist. Denn: „Allein im Umkreis von 50 Kilometern gibt es momentan 215 freie Ausbildungsplätze in der Metall- und Elektroindustrie, erklärt Laura Barusch, Pressesprecherin des Essener Unternehmensverbandes.

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen