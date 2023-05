Benefizkonzert mit Ruhrkohle-Chor im Grugapark in Essen

Essen. Konzert mit besonderen Dimensionen: Der 100 Mann starke Ruhrkohle-Chor und ein Sinfonieorchester aus Ibbenbüren musizieren Pfingsten gemeinsam.

Musik verbindet – auch in der Bergbautradition. Am Sonntag, 28. Mai geben das Sinfonieorchester des Musikvereins „Glückauf“ Anthrazit Ibbenbüren e.V. und der Ruhrkohle-Chor ein Benefizkonzert zugunsten des Kinderschutzbundes Essen. Im Musikpavillon des Grugaparks Essen spielen Orchester und Chor gemeinsam aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums des Musikvereins Glückauf Anthrazit.

„Das Konzert in Essen besticht allein schon durch seine Dimension, wenn der Ruhrkohle-Chor, Deutschlands größter Bergmannschor, mit seinen 100 Sängern auf 50 Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters aus Ibbenbüren trifft“, sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung. Die Zuhörer dürften sich auf ein besonders klanggewaltiges Erlebnis freuen.

Stücke aus Opern und Musicals und traditionelle Bergmannslieder

Das Konzert wird die Zuhörer durch die Welt der Opern führen, aber auch Stücke aus bekannten Musicals und traditionelle bergmännische Lieder präsentieren. Auf dem Programm steht unter anderem das Orchesterzwischenspiel aus der Oper Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni. Außerdem geht es um Peer Gynt, eine norwegische Sagengestalt, zu der Henrik Ibsen ein Schauspiel und Edvard Grieg 1876 eine Schauspielmusik geschrieben haben. „Jedem bekannt ist sicherlich auch die Oper Aida von Giuseppe Verdi mit dem berühmten Triumphmarsch“, sagt der Vorsitzende des Musikvereins, Robert Kropf.

Weiter geht es mit „Die diebische Elster“, einer halb komischen, halb tragischen Oper von Gioacchino Rossini. Schließlich wird es märchenhaft: „Sadko“ ist eine Märchenoper von Nikolai Rimski-Korsakow“, verrät Kropf. Das Konzert wird nicht nur Highlights aus den berühmten Opern dieser Welt darbieten, sondern auch das Musical „Carousel“ (1945/50). Den Abschluss bilden mit dem „Knappengebet“ von Walter Führer, einem Lokalkomponisten, und mit „Glückauf dem Bergmannsstand“ von Damian Hamm traditionelle Bergmannsstücke.

Kinderschutzbund fördert seit 55 Jahren gefährdete und benachteiligte Kinder

Das Sinfonieorchester steht unter der Leitung von Christopher Wasmuth, den Ruhrkohle-Chor leitet Harald Jüngst. Die Veranstaltung ist als Benefizkonzert zu Gunsten des Kinderschutzbundes Essen e.V. konzipiert. Seit 55 Jahren schützt und fördert der Kinderschutzbund Essen gefährdete und benachteiligte Kinder in seinen stadtweit 24 Einrichtungen und Projekten. Der Erlös des Konzertes fließt in den Bau eines weiteres Schutzhauses, um Kindern in Not zu helfen, Obhut zu geben und neue Lebensperspektiven zu ermöglichen. Das Konzert wird gefördert von der RAG-Stiftung im Rahmen ihrer Kulturförderung.

Das Konzert beginnt um 11 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro, der Eintritt in den Grugapark ist inbegriffen. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.proticket.de/mga, per Telefon unter 0231/917 22 90 oder beim Musikverein Glückauf, Email: info@musikverein-glueckauf.de

