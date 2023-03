Benefizkonzert für Erdbebenopfer in Essener Goetheschule

Beim Benefizkonzert in der Essener Goetheschule für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien wird auch My Linh Do spielen.

Essen-Bredeney. Das Konzert am 17. März in Essen-Bredeney soll Spenden für die betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien einbringen. Was geplant ist.

Angesichts der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien wird es am Freitag, 17. März, um 18 Uhr ein Benefiz-Solistenkonzert in der Aula des Goethegymnasiums an der Ruschenstraße 1 geben.

Organisiert wird es von Mai Do, deren Kinder die Goetheschule besuchen. Sie hatten sich wiederholt durch ihre Leistungen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. Mai Do organisiert das Konzert in Kooperation mit dem Orchesterleiter der Goetheschule, Marcus Schönwitz. „Mit dieser Veranstaltung möchten wir allen Erdbebenopfern und diesen beiden Ländern unsere tiefste Betroffenheit und unser Mitgefühl zum Ausdruck bringen. Aber nicht nur durch unsere Gedanken und unsere tröstenden Worte, sondern auch durch unser Handeln möchten wir ein Zeichen der Empathie setzen“, so Mai Do.

Zahlreiche Gruppen der Essener Goetheschule wirken mit

Bei der Veranstaltung werden verschiedene Gruppierungen der Schule wie die Schülervertretung, Orchestermitglieder, ehrenamtliche Mütter und das Bistroteam mitwirken. In der Pause gibt es Getränke und einen Imbiss. Der gesamte Erlös wird dem Verein Cap Anamur mit seinem ehemaligen Vorsitzenden Werner Strahl übergeben. Zurzeit ist das Team von Cap Anamur laut Mai Do sowohl in Syrien als auch in der Türkei vor Ort, um den Erdbebenopfern zu helfen. Eine Voranmeldung ist erwünscht unter marcus.schoenwitz@goetheschule-essen.de

