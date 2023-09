Beinahe-Unfall: Essener Straßenbahn bremst – Frau verletzt

Auf der Steeler Straße in Essen ist eine Straßenbahn fast mit einem Auto zusammengekracht. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Autos.

Essen. Die Polizei sucht Zeugen eines Beinahe-Unfalls auf der Steeler Straße. Der Fahrer eines Autos verursachte fast einen Crash.

Bei einem Beinahe-Unfall einer Straßenbahn mit einem Auto ist ein Fahrgast der Ruhrbahn verletzt worden. Am Mittwoch (13. September) musste der Fahrer der Straßenbahn auf der Steeler Straßen in Fahrtrichtung Innenstadt abrupt bremsen, weil ein Auto aus der von-der-Tann-Straße kam und fast mit der Tram zusammenstieß. Die Frau (45) in der Straßenbahn stürzte und verletzte sich. Sie musste ins Krankenhaus.

Der Fahrer des Autos flüchtete, vermutlich handelt es sich um einen roten Kleinwagen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen: 0201-8290.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen