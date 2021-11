Beim Friseur gilt nur 3G: Essener Friseure sind erleichtert

Essen. Wer künftig zum Friseur geht, muss geimpft, genesen oder getestet sein. In Essen gibt es in manchen Salons aber auch schon schärfere Regeln.

Kommt 2G oder doch nur 3G? Eine Frage, die die Essener Friseure seit Tagen umgetrieben hat. Nun hat Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann mit der neuen Coronaschutzverordnung klar gestellt: Ab Mittwoch gilt für körpernahe Dienstleistungen und somit auch für Friseursalons in NRW die 3G-Regel. Das heißt: Wer zum Friseur geht, muss geimpft, genesen oder aktuell getestet sein und dies beim Besuch auch nachweisen.

„Wir sind sehr froh darüber“, sagte am Dienstag Markus Bredenbröcker, Obermeister der Friseurinnung in Essen. Noch am Montag habe es eine Mitgliederversammlung seiner Zunft gegeben, bei der der Großteil der Kollegen und Kolleginnen vor 2G gewarnt habe.

Friseure: 2G hätte mehr Schwarzarbeit bedeutet

Wenn es nur noch Geimpfte oder Genesene zum Friseur hätten gehen können, so wie in anderen Bundesländern mittlerweile Praxis, dann hätte man doch einen Teil der Kunden ausgeschlossen, sagt Bredenbröcker. Die Folge wäre wohl gewesen, dass die Schwarzarbeit wieder blüht wie schon in den Lockdown-Zeiten.

Markus Bredenbröcker, Obermeister der Friseurinnung, praktiziert in seinem Salon in Werden die 2G-Regel. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

3G verlangt den Friseuren freilich ab, dass sie den Impf- oder Teststatus ihrer Besucher und Besucherinnen kontrollieren müssen. „Ich hoffe, dass die Kunden wissen, dass wir sie damit nicht ärgern wollen, sondern dass es um die Gesundheit aller geht“, appelliert der Obermeister an das Verständnis der Kunden.

Essener Friseur-Obermeister wendet 2G-Regel an

Bredenbröcker selbst wendet in seinem Salon in Werden schon seit mehreren Wochen die 2G-Regel an. Bei ihm haben seither nur Geimpfte und Genesene Zutritt. „Das werde ich auch beibehalten“, kündigt er an. Ihm gehe es um seinen Schutz und den Schutz der Mitarbeiterinnen vor einer Corona-Infektion.

Ärger mit Kunden habe es seither noch nicht gegeben. Lediglich in einem Fall musste er jemanden wieder wegschicken. „Es gibt in Essen mittlerweile eine ganze Reihe Friseure mit 2G. Jeder Unternehmer kann für sich entscheiden, was er für richtig hält“, meint Bredenbröcker.

