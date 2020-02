In der RTL-Fernsehshow „Der Bachelor“ sucht ein Junggeselle nach einer Partnerin. In den USA ist bereits die 23. Staffel gestartet, in Deutschland die zehnte.

Im Laufe der Sendung lädt der Bachelor die Kandidatinnen zu Einzel- und Gruppendates ein. In der „Nacht der Rosen“ müssen die Frauen die Sendung verlassen, denen der Bachelor keine Rose gibt. Siegerin ist diejenige, die die letzte Rose bekommt.